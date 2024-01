Klimaschutz in Leichlingen Neue Bäume braucht die Stadt

Die Gruppe „Future for Leichlingen“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst viele neue Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Nun konnten dank Spenden von Bürgern drei neue, klimaresistente Bäume gekauft und vom Bauhof an ihren endgültigen Platz gesetzt werden. „Future for Leichlingen“ ist ein informeller Zusammenschluss einiger Bürger, der sich aus dem aufgelösten Verein „Rettet den Stadtpark“ gebildet hatte.