Politische Reise aus Rhein-Berg nach Berlin Bürger besuchen Tebroke in Berlin

Vier Tage war eine Gruppe des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke (CDU) in Berlin. Neben Besichtigungen, Führungen und Besuchen in Berlin standen auch ein Besuch im Bundeskanzleramt und im Deutschen Bundestag mit Teilnahme an einer Bundestagssitzung auf dem Programm. Tebroke empfing hier die Gruppe, berichtete über seine Arbeit in Berlin, in den Ausschüssen und im Deutschen Bundestag und ließ sich von der Gruppe berichten, was sie in Berlin alles gesehen hatten.