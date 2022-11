Aktion in Leichlingen Unterschriften für Bäume im Brückerfeld

Die Initiative „Future for Leichlingen“ befürchtet einen Kahlschlag im Brückerfeld. „Die 2019 vom Rat beschlossene Planung, das Brückerfeld in der Gänze bis hin zur Postwiese von Bäumen zu befreien, hat leider immer noch Gültigkeit“, schreiben Patrizia Lützenich und Georg Wehner in einer Pressemitteilung.