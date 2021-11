Wegen Corona : Wieder kein Bratapfelfest in Leichlingen

Wieder kein Bratapfelfest in Leichlingen

Leichlingen Der Wirtschaftsförderungsverein nennt mehrere Gründe für die Absage.

Auch in diesem Jahr wird das Bratapfelfest, das der Wirtschaftsförderungsverein (WIV) Leichlingen traditionell am ersten Adventswochenende veranstaltet, nicht stattfinden. Grund sind einmal mehr die Corona-Pandemie und die aktuell auch im Rheinisch-Bergischen Kreis stark steigenden Infektionszahlen. „Wir gehen davon aus, dass wir vor diesem Hintergrund das Bratapfelfest nur für Geimpfte und Genesene machen könnten. Der organisatorische Aufwand dafür wäre extrem hoch“, sagte WIV-Vorstand Lothar Feuser. Der viel schwerwiegendere Grund aber sei, dass der Verein nicht das Risiko eingehen möchte, dass das Bratapfelfest zum Corona-Hotspot werde. „Wir finden es ausgesprochen schade und hatten uns alle auf das Fest gefreut. Gemeinsam aber haben wir entschieden, dass wir das Bratapfelfest nach 2020 auch in diesem Jahr absagen müssen“, betonte Feuser.