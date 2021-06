In der Nacht zu Freitag : Brandstiftung auf Schulhof in Leichlingen

Leichlingen Die Feuerwehr musste die Sporthalle lüften.

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Leichlingen auf dem Schulhof der Sekundarschule mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Laut Papier zündeten die Täter gegen 0.45 Uhr Papier in den Kunststoffbehältern an. Die Flammen griffen auf weitere Mülltonnen sowie eine Laterne über. Sieben Großmüllbehälter brannten vollständig nieder, außerdem wurden Fenster der Sporthalle beschädigt. Der Brand an der Straße Am Hammer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zudem lüfteten die Einsatzkräfte die verrauchte Sporthalle mit einem Überdruckbelüftungsgerät. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei RheinBerg unter Telefon 02202 205-0.