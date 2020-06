Gefahren-Alarm wegen Rauch : Fachwerkhaus in Leichlingen ausgebrannt

Leichlingen Ein altes Fachwerkhaus in Witzhelden-Krähwinkel ist in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es einen Gefahrenalarm über die Katastrophen-App Nina.

Gegen zwei Uhr war die Leichlinger Feuerwehr alarmiert worden. „Aus dem Ortskern von Witzhelden haben Anwohner den Feuerschein gesehen und die Leitstelle angerufen“, berichtet Heiko Henkels von der Feuerwehr. Die rückte mit großem Aufgebot an – 70 Einsatzkräfte von allen vier Löschzügen waren in der Nacht vor Ort. Das Haus, das entfernt von der Hauptstraße am Wald liegt, brannte in voller Ausdehnung und drohte einzustürzen. Die Feuerwehrkräfte konnten es nicht betreten und mussten von außen gegen die Flammen kämpfen. Wegen des abgelegenen Einsatzortes mussten die Einsatzkräfte lange Schlauchleitungen legen.