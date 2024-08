Freibad-Fest am 25. August in Leichlingen Blütenbad feiert mit Pool-Party die Sommer-Saison

Poolevents ist in dem Bereich erfahren, die Agentur richtet nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren derlei Wasserveranstaltungen aus – von der Sommer- bis zur Mottoparty, im Freibad oder auch überdacht. Mit der Sommer-Poolparty sei Poolparty-Team „jedes Jahr von Ende Juni bis Anfang September in ganz Deutschland unterwegs“. Viele der Animateure seien auch ausgebildete Rettungsschwimmer mit dem aktuellen DLRG-Rettungsschwimmpass in Silber, betont die Agentur.