Freibadsaison in Leichlingen soll am 3. Mai starten Rutschen-Check im Regen

Sie hoffen auf besseres Wetter: Am 3. Mai soll der sanierte Freibadbereich des Blütenbades feierlich wiedereröffnet werden, und dann sollte es wärmer und trockener sein als in den vergangenen Tagen. Zwei Wochen vor dem Termin regnet es am Freitag in Strömen. Aber noch sind die Bauarbeiten nicht ganz abgeschlossen, und es muss ja noch Luft für Steigerungen geben.