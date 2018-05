Blick auf Köln und Düsseldorf - von Leichlingen aus

Bergerhof in Leichlingen

Leichlingen Welche Stadt hat die schönere Skyline, Düsseldorf oder Köln? Diese heikle Frage lässt sich wohl am besten auf neutralem Boden klären. Von einem bestimmten Punkt in Leichlingen aus kann man bei guter Fernsicht beide Städte sehen. Unser Fotograf hat den Test gemacht.

Die beiden Metropolen liegen kaum 40 Kilometer auseinander und sind bekanntermaßen Rivalen: Alt gegen Kölsch, Helau gegen Alaaf, DEG Metrostars gegen Haie. Welche der Städte schöner ist, muss jeder selbst entscheiden. Dazu bietet sich ein Ausflug in die bergische Stadt Leichlingen an. Von den Hügeln dort kann man die Wahrzeichen beider Städte sehen: Dom und Colonius-Fernsehturm, Fleher Brücke und Rheinturm.

Für die Leichlinger ist es kein Geheimnis, dass ihre Stadt auf halber Strecke zwischen Köln und Düsseldorf liegt. Sogar die offizielle Stadt-Info bestätigt die Lage. Doch während andere Kommunen weiter unten in der rheinischen Tiefebene liegen, genießt Leichlingen den Vorteil von Höhenlagen. Während das Stadtzentrum an der Wupper liegt, kann man vom Ortsteil Witzhelden schon von mehr als 200 Metern Höhe die Aussicht über das Rheinland genießen.

Fernblick auf Düsseldorf und Köln in Leichlingen

Fotos : Fernblick auf Düsseldorf und Köln in Leichlingen

Leichlingen Bergerhof liegt an der L359, einer schmalen Landstraße, die von Leichlingen nach Witzhelden führt. Dies sind die Koordinaten unseres Aussichtspunktes .

Für die perfekte Fernsicht empfehlen sich die sehr heißen und klaren Tage im Sommer ebenso wie kristallklare Frosttage im Winter. An langen, kalten Winterabenden zeigt sich das Rheinland bei Nacht mit einem riesigen Lichtermeer.

Die Gegend am „Leichlinger Berg“ ist geprägt von einigen sehr alten Ortschaften mit landwirtschaftlichen Betrieben. Man findet gleich mehrere Hofläden an der schmalen Landstraße.

Die malerische Ortschaft „Leysiefen“ war einst Preisträger beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Für eine Einkehr empfiehlt sich das Café Strieker in der Leichlinger Innenstadt, das Ausflugslokal „Rüdenstein“ an der Wupper oder das Bauernrestaurant „Rusticus“ in Witzhelden.