Warnung des Veterinäramts für Landwirte und Jäger Blauzungenkrankheit bald auch in Rhein-Berg?

Die aus Afrika stammende Blauzungenkrankheit trat in Deutschland erstmals 2006 auf. Gegen die aktuelle Virusvariante gibt es keinen Impfstoff. Laut NRW-Landwirtschaftsministerium hat das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit den Ausbruch der Krankheit in einem Schafbetrieb im Kreis Kleve bestätigt. Zuvor trat die Erkrankung im September bereits in den Niederlanden auf und wurde dort in wenigen Wochen in mehr als 600 landwirtschaftlichen Betrieben festgestellt. In der letzten Woche gab es erste Infektionen in Belgien und jetzt auch in Deutschland. Infos: