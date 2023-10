Pflanzaktion für Insektenvielfalt Ein blaues Band quer durch Leichlingen

Blau blüht nicht nur der Enzian, sondern in hiesigen Gefilden auch die Hyazinthe und der Krokus. Beides Pflanzen, die bei Wildbienen und anderen Insekten im Frühjahr sehr beliebt sind. 5000 dieser Blumenzwiebeln wurden bereits im vergangenen Herbst rund um das Naturfreundehaus Neuenkamp eingesetzt. Nun soll es eine Fortsetzung geben: Am Mittwoch, 1. November, wollen mehrere Vereine mit Unterstützung von Bürgern 27.500 Blumenzwiebeln pflanzen, ist in Internetforen zu lesen. Dadurch soll ein blaues Band quer durch Leichlingen entstehen. Los geht es um 11 Uhr am Rathaus am Büscherhof.