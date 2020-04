Tennisclub bereitet sich trotz Corona auf die Sommersaison vor : Bei Blau-Weiß spielen Familien kostenlos

Leichlingen Der Leichlinger Tennisclub startet mit neuem Trainingskonzept und beitragsfreien Familienmitgliedschaften in die Saison.

Deshalb hat sich der TC Blau-Weiß auf die Fahnen geschrieben, sich mit neuen Angeboten in der kommenden Saison noch stärker für neue Mitglieder, Familien und Kinder zu öffnen. Nach aktuellem Stand soll der Tennisbetrieb auf der Anlage am Eicherhofpark Anfang Mai wieder losgehen. Offizieller Saisonbeginn ist sogar schon am 26. April — vorbehaltlich der Corona-Entwicklung —, zeitgleich mit dem Beginn der jährlichen Aktion „Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Tennis Bundes.

Am Start ist der Verein dann mit einem neuen Trainingskonzept: Die Tennisschule „Limit Break“ von Matthias Haselier wird eine Kombination aus Tennistraining auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und einer Motorikschule für Kinder ab vier Jahren anbieten. Das leistungsorientierte Training werden insgesamt vier Trainer montags bis freitags durchschnittlich für fünf Stunden am Tag anbieten. „Unser Ziel ist es, über mehrere Jahre spielstarke Teams aufzubauen. Dazu brauchen wir den Unterbau der Jugend“, erklärt Haselier.

Die Eltern und Kinder dürfen nicht nur die Plätze nutzen und an den Vereinsveranstaltungen teilnehmen, sondern erhalten auf Wunsch auch Leih-Tennisschläger. Ein besonders flexibles Angebot hat sich der Club mit „After-Work-Tennis“ einfallen lassen, Projektname „Tennis, Kölsch & Currywurst“: „An jedem ersten Freitag im Monat können für zehn Euro auf zwei Plätzen auch Nicht-Mitglieder bei uns spielen – Verpflegung inklusive“, sagt Matthias Hopmann. In den Schulferien will der Verein wie in früheren Jahren wieder Tenniscamps für Kinder und Jugendliche anbieten – jedoch neu aufgestellt: „Mit den Profis machen wir „Power-Camps“. Für Anfänger soll es Erlebnis- und Eventcamps geben, in denen wir mit den Teilnehmern zum Beispiel auch ins Phantasialand fahren“, kündigt Haselier an.