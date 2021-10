Bilderbuch aus Leverkusen über ganz tierische Abenteuer : Schwein „Bente“ erobert die Kinderzimmer

Gesucht und gefunden: Autorin Kathrin Bräker (l.) und Illustratorin Myria Stricker haben erstmals zusammengerabeitet und wollen das fortsetzen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die Opladenerin Kathrin Bräker veröffentlicht ihr erstes Kinderbuch. Die witzigen Zeichnungen dazu liefert Illustratorin Myria Stricker.

Schlechtes Wetter kennen nur Erwachsene. Kinder mögen Regen – mit größtem Vergnügen und Anlauf springen sie in die nächste Pfütze. Etwa so wie das Schwein Bente, das sich artgerecht im Dreck suhlen darf und auf dem Bauernhof Abenteuer sucht. Kathrin Bräker hat sich diese Geschichte für kleine Leute ausgedacht und im Eigenverlag veröffentlicht, Titel: „Da spring ich rein!“ ruft das Schwein.

Es ist ihr erstes gedrucktes Buch, Geschichten aber hat sich die Pädagogin, Mutter von vier Kindern und junge Oma zweier Enkelkinder schon immer ausgedacht. Jeden Abend beim Zähneputzen erfand sie eine und taktete damit die Zeit. Sie schrieb Texte für zwei Singspiele, die Kirchenmusiker Michael Porr vertonte und veröffentlichte kleinere Beiträge im Magazin „Spielen und Lernen“. Mehrere Manuskripte schlummern in ihrer Schublade, und im vergangenen Jahr beschloss sie, eines als Bilderbuch herauszugeben, gewidmet den Enkeln Marlene und Jakob. Dabei war ihr bewusst, dass ein Kinderbuch nicht alleine vom Vorlesetext lebt, entscheidend sind die Bilder, die von den jungen Adressaten selber „gelesen“ werden. Also machte sich Kathrin Bräker auf die Suche nach einer Illustratorin, die in ihrem Sinne die kleine Geschichte veranschaulichen würde. Da besann sie sich auf Myria Stricker, deren Karten und Minibüchlein für Kinder sie beim Kreativmarkt der Awo entdeckt hatte.

Info Im örtlichen Handel erhältlich Buch „Da spring ich rein, ruft das Schwein“ Bilderbuch von Kathrin Bräker und Myria Stricker ist im Eigenverlag erschienen und wird über den örtlichen Buchhandel (Noworzyn/Opladen, Gottschalk/Schlebusch, Langen/Leichlingen, Hentschel/Buscheid, Rossbach/Monheim, zudem im Papierlädchen/Wiesdorf und Das Fachwerk Opladen vertrieben sowie per Email an: Bentes_bunte_Welt@posteo.de. 17x17 Hardcover, 28 Seiten, Preis zwölf Euro.

Ganz vorsichtig fragte sie bei der Zeichnerin an, ob sie auch Bücher illustrieren würde. Keine Frage für die inzwischen selbständige Künstlerin und Grafik-Designerin, die früher auch Kurse der Jugendkunstgruppen leitete, inzwischen aber illustriert, Logos zeichnet, Fassaden (Fachwerk Opladen) oder ganze Schaufensterscheiben bemalt wie die der Stadtbibliothek, beim Feinkochtopf oder demnächst der Burscheider Buchhandlung Hentschel. Sie selbst hat ein Wimmelbuch über Leverkusen herausgegeben, dazu ein Ausmalbuch, das es auch für Burscheid gibt.

Kathrin Bräker schickte ihr zwei Texte zum Probelesen, eine Gespenstergeschichte und die über das zunächst noch namenlose kleine Schwein, zu der sie sofort Bilder im Kopf hatte. Wegen Corona fanden die ersten Treffen der beiden Frauen per Zoom statt, aber trotz digitaler Distanz war beiden klar: Das passt. Sie sei sich durchaus bewusst gewesen, dass es viele berühmte Schweinegeschichte und damit verbreitete Bilder gebe, räumt die Künstlerin ein. Nicht zuletzt der dicke Waldemar in den Freunde-Geschichten von Helme Heine. Also ging sie auf die Suche nach einer eigenen Illustrationsvorlage.

Dazu recherchierte sie Schweinerassen und zeichnete zunächst realistische Studien aus verschiedenen Perspektiven in ihr Skizzenbuch: das deutsche Edelschwein, das Rotbunte Husumer Schwein und das eher seltener gewordene, gefleckte Bentheimer Landschwein. Das war ihr Favorit, das sie für das Kinderbuch leicht abstrahierte und mit einer gelblichen Färbung unverwechselbar machte.