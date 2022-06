Leichlingen : Bilder von Felix der Hase fürs neue Hallenbad

Leichlingen Vor allem junge Besucher des neuen Leichlinger Hallenbads können sich auf schöne Aussichten freuen. Der berühmte Hase von Autorin Annette Langen wird die Wände zieren.

Felix der Hase kehrt ins Blütenbad zurück: Wenn das neue Hallenbad im Herbst eröffnet wird, begegnet das weltbekannte Kuscheltier aus der Feder von Kinderbuchautorin Annette Langen und Illustratorin Constanza Droop den Jüngsten wieder im Kleinkinderbecken. In großen Beton-Rahmen werden zwei Bilder aus den Büchern „Briefe von Felix“ zu sehen sein. Das Besondere: Kinder wurden in die Gestaltung einbezogen. „Die Bädergesellschaft erhielt vom Coppenrath Verlag, wo die Bücher aus der Felix-Reihe erscheinen, einige Illustrationen zur Auswahl“, erzählt Alice Bosch, Geschäftsführerin der Bädergesellschaft. 1.700 Kinder an allen Grundschulen, Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen haben zwei Motive gewählt, das Kinder- und Jugendparlament zählte die Stimmen aus.