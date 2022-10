Drachenflugfest der Jungen Union Leichlingen auf der Wiese des Bauernhofs Tiedmann: Am vorletzten Oktober-Sonntag 2022 schaukelten etliche bunte Drachen in den unterschiedlichsten Größen und Formen am Himmel über Witzhelden. Einer der größten Hingucker und Attraktion vor allem für die Kinder war dabei der bunte Kegel, der sich munter im Wind drehte. Auch die Drachenflieger mit helfenden Händen vom sozialen Verein „Eddy hilft“ ließen in diesem Jahr wieder ihre bunten Flugdrachen aufsteigen: Sie verkauften außerdem Spielzeug und Drachen, um mit den Geldern in Not geratene und benachteiligte Kinder zu unterstützen.