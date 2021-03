Unfall in Leichlingen : Bewusstloser Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Leichlingen Nach Angaben eines Zeugen soll der 37-Jährige kurzzeitig bewusstlos gewesen und in sich zusammengesackt sein.

Auf der Opladener Straße in Höhe der Wupperbrücke ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war ein Leichlinger gegen 13.50 Uhr mit seinem Mercedes unterwegs in Richtung Neukirchener Straße. Kurz hinter der Einmündung Am Wallgraben, in Höhe der Wupperbrücke, geriet der 37-Jährige ohne erkennbaren Grund in den Gegenverkehr. Der Mercedes berührte auf dem Gegenfahrstreifen den Lkw eines 56-jährigen Kölners und den VW eines 51-jährigen Hückeswageners und kam dann zum Stillstand. Nach Angaben eines Zeugen soll der Fahrer kurzzeitig bewusstlos gewesen und in sich zusammengesackt sein.