Rhein-Berg Wer sich an der Aktion zur Europäischen Mobilitätswoche beteiligen möchte, kann sich bis zum 4. September bei der Kreisverwaltung bewerben.

Der Rheinisch-Bergische Kreis sucht zur Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September eine Familie, die für eine Woche ihr Auto gegen ein E-Lastenrad und Tickets für Bus und Bahn tauscht. Für alle Wege, die normalerweise mit dem Auto zurückgelegt werden, soll sie in dieser Woche ausschließlich alternative Verkehrsmittel nutzen. Ziel der Aktion sei es, nachhaltige Mobilität im Alltag einfach mal auszuprobieren, teilt der Kreis dazu mit. Im vergangenen Jahr beteiligten sich zwei Familien aus Bergisch Gladbach an der Aktion, eine davon wollte das E-Lastenrad danach gar nicht mehr zurückgeben und hat es gekauft.

Die Bewerbung kann formlos per E-Mail an standortentwicklung@rbk-online.de oder mit der Post an Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach gesendet werden.