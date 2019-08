Zeugen gesucht : Bewaffneter Überfall auf Bäckereifiliale

Leichlingen Ein maskierter Mann hat am Freitagnachmittag eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Straße Roßlenbruch mit einer Waffe bedroht, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Der Täter kam durch eine Hintertür in die Filiale.

Die Mitarbeiterin musste die Kasse öffnen. Der Täter stopfte sich das Geld in seine Hosentaschen und flüchtete durch die Hintertür. Beschreibung: ca. 17 bis 20 Jahre, 1,70 Meter groß, schlank, schwarze Jogginghose und Jogginganzugjacke mit roter Aufschrift, schwarzes Halstuch, schwarze Sonnenbrille und schwarze Kopfbedeckung. Hinweise: 02202 205-0.

