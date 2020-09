Leichlingerin verkauft gestohlene Ware im Internet : Um Sohn zu helfen: Frau begeht Hehlerei

Leichlingen Der Teenager-Sohn wollte nach dem Abitur ins Ausland, die Mutter wollte ihn finanziell unterstützen. Doch das Geld kam auf unlautere Weise zusammen. Die Leichlingern musste sich nun vor dem Amtsgericht Opladen verantworten. Vorwurf: schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl.

In ihrem 56. Lebensjahr fand sich eine Leichlingerin jetzt das erste Mal vor Gericht wieder. Der Frau wurde schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Dabei war laut Anklage eine Schadenssumme in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Die Mutter aus der Blütenstadt gab die Tat vor dem Amtsgericht in Opladen zwar zu, die Summe aber treffe nicht zu, betonte sie.