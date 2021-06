Leichlingerin verliert 1000 Euro : Betrüger kassieren mit Google-Play-Karten ab

Leichlingen Die Masche: ein angeblicher Lotto-Gewinn.

Wegen eines angeblichen Lottogewinns in Höhe von knapp 50.000 Euro hat sich eine Leichlingerin um 1000 Euro bringen lassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt die 71-Jährige am 26. Mai mittags einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft ausgab und ihr das Gewinnversprechen machte. Dafür sollte die Seniorin in einem Supermarkt mehrere Google-Play-Gutscheinkarten im Wert von 1000 Euro erwerben und die Codes dem Anrufer telefonisch übermitteln. Das tat die Frau. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 2050.