Freizeit in Leichlingen Bergische Wanderwochen starten im April

Die Bergischen Wanderwochen feiern zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass finden sie in diesem Jahr nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühling statt. Los geht am Samstag, 27. April mit der „Bergischen 50“ als Auftaktveranstaltung. Dann folgen bis zum 5. Mai mehr als 65 Wanderungen in neun Tagen. Gewandert wird in allen Kommunen des Bergischen Landes – Leichlingen ist mit einer Kräuterwanderung dabei.