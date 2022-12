Auch für Leichlingen Bergische VHS weitet Programm deutlich aus

Vom Kochen mit den Bürgermeistern bis zur Qualifizierung zum Social-Media-Berater, vom Demokratiesalon bis zum kulinarischen Sprachenlernen: Dem neuen Programm der Volkshochschule Bergisch Land, zu deren Beritt auch Leichlingen gehört, ist der Imagewandel anzusehen. „Wir haben auch noch mal ordentlich aufgestockt“, erklärte VHS-Leiter Eric Hausherr während der Verbandsversammlung. Standen im vergangenen Halbjahr noch 257 Kurse im Programm, sind es im ersten Halbjahr 2023 schon 387 Kurse. Davon profitiert vor allem der Standort Wermelskirchen: 182 Kurse finden dort statt – eine Steigerung von 58 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. „Das hat vor allem damit zu tun, dass wir in Wermelskirchen auch neue Räumlichkeiten gefunden haben“, erklärte Hausherr. Drei Räume der Sekundarschule dürften von der VHS künftig mitgenutzt werden. Auch die Kirchengemeinde Dabringhausen und der Bauverein in Wermelskirchen haben Räume zur Verfügung gestellt. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Steigerung der Kurse etwas ausgeglichener hätte stattfinden können“, erklärte Hausherr, „aber in Leichlingen und Burscheid ist es sehr schwierig für uns, Räume zu bekommen.“ Also profitiert Wermelskirchen.