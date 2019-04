Mitsingkonzert : Bekannte Melodien in Weltersbach

Leichlingen Der Chor „Colors of Cologne“ hat zum Mitsingkonzert eingeladen. Das Konzert wurde für die Bewohner auch ins Seniorenzentrum übertragen.

In der Christuskirche in Weltersbach lud der Chor „Colors of Cologne“ zu einem Mitsingkonzert ein. „Der Chor verbringt hier seit einigen Jahren die Chorfreizeit und fühlt sich bei uns sehr wohl“, sagt Petra Triebel, Sekretärin des Pilgerheim Weltersbach. Im vergangenen Jahr hätte der Chor ihrer Mutter ein Ständchen zum 80. Geburtstag gesungen. Da kam ihr die Idee, dass der Chor dies doch auch allen Bewohnern anbieten könne. Und so fanden sich rund 40 Sänger in der Christuskirche ein. „Wer es nicht mehr zu Fuß in die Kirche schafft, der hat die Möglichkeit zu Hause am TV das Konzert mitzuverfolgen“, berichtet Triebel. Durch ehrenamtliche Helfer, die mit ihrem technischen Verständnis und Wissen gerne weiterhelfen, sei dies in Weltersbach möglich. So würden unter anderem auch die Gottesdienste an die Bildschirme der einzelnen Wohnzimmer übertragen.