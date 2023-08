Zweiter Klimatag in Leichlingen lockt zahlreiche Interessenten Wenn das E-Auto ein Tässchen Kaffee kocht

Elektroautos können nicht nur sehr schick aussehen und durch den elektrischen Antrieb auch jede Menge CO 2 -Ausstoß vermeiden, sie können auch zum Lebensretter werden, wenn mal wieder zu Hause der Strom ausfällt. Das zumindest propagierte auf humorvolle Art und Weise die „BürgerSolarBeratung“ am Sonntag während des zweiten Klimatags in der Blütenstadt.