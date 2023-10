Bayern in Leverkusen Zünftige Oktoberfest-Gaudi

Leverkusen · Gleich zweimal konnten Dirndl und Krachlederne in Leverkusen ausgeführt werden: in Hitdorf und in Lützenkirchen. Mehrere hundert Gäste feierten ausgelassen – in Hitdorf sogar für einen guten Zweck.

15.10.2023, 11:25 Uhr

Hier ist Technik gefragt: Klaudius (l.) und Rainer (r.) beim Wettsägen in Hitdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Brücker

Beim Oktoberfest in Hitdorf flogen am Abend die Späne. Beim traditionellen Wettsägen wurden alte Telegrafenmasten, so schnell es die Sägeblätter hergaben, einen Kopf kürzer gemacht. Die wichtige Technik beherrschte dabei weitaus nicht jeder der siegeshungrigen Teilnehmer. Rund 220 Freunde der bayrischen Feier-, Back- und Braukultur verbrachten einen launigen Abend in der Stadthalle – für einen guten Zweck.