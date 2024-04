30 Feuerwehrleute im Löscheinsatz Bauwagen brannte in Leichlinger Garten

Leichlingen · Warum ein Bauwagen in einem Garten an der Straße Im Eicherhofsfeld Sonntagfrüh in Flammen stand, ist bisher noch unklar. 30 Einsatzkräfte hatten den Brand nach einer Stunde unter Kontrolle.

14.04.2024 , 16:16 Uhr

Der Bauwagen wurde von den Flammen so gut wie komplett verzehrt. Foto: Michael Kiesewalter

Die Feuerwehr rückte Sonntagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatzort aus: in einen Garten an der Straße Eicherhofsfeld. Dort brannte ein Bauwagen. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte, Oberschmitte und Metzholz die deutliche Rauchentwicklung sehen. Der Bauwagen stand in Vollbrand. Die Feuerwehrleute der Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte hatten das Feuer nach gut einer Stunde komplett im Griff. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Metzholz hatten schon vorher abrücken können, heißt es. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

(LH)