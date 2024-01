Schneeräumung in Leichlingen Bauhof bereitet sich auf Wintereinbruch vor, Schüler im Distanzunterricht

Der Deutsche Wetterdienst sagt ab Mittwoch, 17. Januar, starken Schneefall und Schneeverwehungen auch für Leichlingen voraus. Deshalb hat die Bezirksregierung angeordnet, dass die Schüler an diesem Mittwoch Distanzunterricht erhalten. Auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind vorbereitet. In den beiden Salzsilos auf dem Bauhofgelände Stockberg und an der Feuerwache Witzhelden sind 90 Tonnen Streusalz eingelagert. Bis Ende März nehmen 20 Mitarbeiter an der Winterdienst-Bereitschaft teil: Pro Tag und Woche sind je neun für den Einsatz auf örtlichen Straßen, Wegen und Plätzen eingeteilt.