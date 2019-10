Kundgebung vor Bundeslandwirtschaftsministerium : Bauern aus Rhein-Berg protestieren in Bonn

Leichlingen/Rhein-Berg Der kürzlich im Bundeskabinett verabschiedete Agrar-Pakt könnte Existenzen kosten, fürchten Bauern auch im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Peter Lautz wählt deutliche Worte: „Es muss endlich Schluss sein mit dem maßlosen Aktionismus gegen die Landwirtschaft.“ Genau das wird der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Rhein-Berg wohl auch am Montag, 14. Oktober, sagen. In Bonn vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Denn dort machen Bauern in einer Kundgebung ihrem Ärger Luft. Beginn: 11.55 Uhr – passend zur Überschrift der Aktion: „Es ist fünf vor zwölf. Ohne Bauern keine Zukunft.“

Aufgerufen hat der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) mit weiteren Landwirtschafts-, Winzer-, Obst- und Gemüsebauernverbänden in NRW und Rheinland-Pfalz. „Ob Massentierhaltung oder Insektensterben, Grundwasserverschmutzung oder Biodiversitätsverlust – wir haben zunehmend das Gefühl, zum Hauptschuldigen ausgemacht zu werden. Und zwar für alles, was beim Klima, in der Umwelt oder der Natur falsch läuft. Das geht so nicht weiter“, fasst RLV-Präsident Bernhard Conzen im Aufruf an die Landwirte zusammen. „Durch das Agrarpaket und weitere neue Verordnungen der Bundesregierung drohen zahlreiche neue Auflagen, die auch die rheinischen Landwirte hart treffen“. Er nennt etwa das Aktionsprogramm Insektenschutz, das Tierwohl-Label, das Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Anfang des Jahres vorgestellt hat, und die neue Düngeverordnung.