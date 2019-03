Verkehrsbehinderung: Bahnhofstraße wird ab Mittwoch saniert

Leichlingen Die Fahrbahnsanierung an der Bahnhofstraße war bereits für Herbst 2018 vorgesehen, musste dann jedoch verschoben werden. Vom 3. bis 12. April soll nun stadtauswärts der linke Fahrstreifen der Bahnhofstraße saniert werden.

Der erste Abschnitt beginnt vom Mittwoch, 3. bis voraussichtlich 5. April, an der Einmündung Bismarckstraße bis hinter die Einmündung Schulstraße. Die Arbeiten werden halbseitig mit Ampelführung umgesetzt. Da die Bismarckstraße nicht wie gewohnt befahren werden kann, erfolgt die Zufahrt über die Moltkestraße. Die Bismarckstraße ist für zwei bis drei Tage eine Sackgasse.

Ebenso muss für den ersten Abschnitt die Schulstraße gesperrt werden. Die Eltern können jedoch über die Uferstraße und Poststraße die Schule anfahren. Der Schulbus hält in Absprache mit der Schulleitung der GGS Uferstraße an der Poststraße. Im zweiten Abschnitt geht es dann 170 Meter stadtauswärts bis in die Rechtsabbiegerspur vor der Fahrschule. Auch hier wird der Verkehr einspurig durch eine Lichtsignalanlage geführt.