Leichlingen: 14 Bäume werden dafür gefällt, 23 neue gepflanzt : Bau der „Kita Blütenzwerge“ beginnt

Für den Kita-Neubau stehen schon die die Bagger parat. Montag geht es mit den Arbeiten los. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Die neue Kita bietet 82 Plätze für Kidner zwischen zwei und sechs Jahren. Für das Vorhaben müssen 14 Bäume weichen, 23 neue werden gepflanzt, sagt die Stadt zu. Dabei achte sie auf Biodiversität.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Am Montag startet der Bau der neuen „Kita Blütenzwerge“ direkt neben der Grundschule Büscherhof. Schon im November 2021 soll die viergruppige Tageseinrichtung für 82 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren fertig sein. Bauherr und Träger des eingeschossigen Baus mit begrüntem Flachdach wird die evangelisch-freikirchliche Bethanien Diakonissen-Stiftung sein. „Die vier Gruppen sind so großzügig mit Gruppen-, Neben und Schlafraum geplant, dass wir bei Bedarf später alle in Gruppen für unter Dreijährige umwandeln könnten“, sagte Jugendamtsleiterin Johanne Kristiansen am Freitag.

Dass Leichlingen dringend mehr Kitaplätze braucht, zeigen die aktuellen Anmeldezahlen: Demnach warten rund 140 Kinder auf einen Platz, zwei Drittel davon sind unter drei Jahren alt. War bisher geplant, dass die „Kita Blütenzwerge“ Jungs und Mädchen aus den derzeitigen Notgruppen anderer Einrichtungen übernimmt, ist die Belegung mittlerweile auch ohne Abbau dieser Gruppen gesichert. „Der Bedarf wird dauerhaft bleiben. Das liegt an vielen Zuzügen, an einer hohen Geburtenrate in Leichlingen, an dem früheren Wiedereinstieg ins Berufsleben vor allem der Frauen und an einer steigenden Nachfrage nach Plätzen mit 45 Stunden Betreuung in der Woche“, führte Kristiansen aus.