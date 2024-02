Basketball in Leichlingen Mehr Körbe für Kinder

„Um die Freude der Kinder am Basketball noch weiter zu steigern, gibt es seit nunmehr vier Jahren neue einheitliche Regeln und Spielvorgaben im Bereich Minibasketball (gesamter Jugendbereich unter zwölf Jahren). Die neuen Spielregeln sind formal reduziert und kindgerechter gestaltet“, hat sich der Verein der Basketball-Freunde und -Förderer jüngst in einem Brief an Bürgermeister Frank Steffes gewandt. Zentraler Punkt in diesen Minibasketball-Regeln seien die absenkbaren Körbe, die international bereits seit Jahren Standard seien. Dadurch solle das Basketballspiel besonders kleinen Kindern erleichtert und der Spaß am Spiel gefördert werden.