Anrufer drohte mit Pfändung : Bankangestellte bewahrt 70-Jährige vor Telefonbetrug

Leichlingen Immer wieder werden Senioren Opfer von Betrügern, die sich am Telefon hohe Bargeldsummen ergaunern wollen. Jetzt gab es einen neuen Fall.

Einen weiteren Betrugsversuch am Telefon vermeldet die Polizei. Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag eine 70-Jährige in Leichlingen angerufen. Der Mann nannte sich Daniel Bohn und arbeite angeblich für ein Mahngericht in Stattgart und eine Kanzlei Leipold und Partner. Er wollte eine Pfändung in Höhe von 9000 Euro gegen die 70-Jährige eintreiben.