Schranken schließen zu schnell : Bahnübergang wird zur Falle

Öfters schon schlossen die Schranken zu schnell, so dass Menschen zwischen ihnen festsaßen. So wie Gerd Cislik.

Verängstigt presst sich Gerd Cislik gegen eine der Bahnschranken am Bahnhof in Leichlingen. Den heranrauschenden ICE hat der 81-Jährige in diesen Sekunden längst wahrgenommen. Im Grunde habe er die Gleise auf dem Weg zum Zahnarzt bloß überqueren wollen, als sich die Schranken für den Gehbehinderten viel zu schnell senkten – und er in der Falle saß. Insgesamt vier Mal in den vergangenen Monaten erlebt Cislik diese beängstigende Situation. Und er ist damit nicht alleine. Die Bahn, so schreibt ein Sprecher unserer Redaktion, habe das Problem an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.