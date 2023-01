Verfahren am Amtsgericht Köln Witzheldener Firma Bäro ist insolvent

Die Witzheldener Firma Bäro GmbH & Co. KG hat in der vergangenen Woche Insolvenz beim Amtsgericht Köln angemeldet. Bäro, nach eigener Auskunft „führender und weltweit aktiver Spezialist in den Bereichen Retail Lighting und Clean Air Technologies“, darf damit über „Gegenstände seines Vermögens nur noch mit Zustimmung der Insolvenzverwalterin“ verfügen. Vorläufige Insolvenzverwalterin ist die Kölner Rechtsanwältin Marion Rodine. Im Dezember 2022 beschäftigte Bäro nach eigenen Angaben rund 160 Mitarbeiter, der Jahresumsatz lag zuletzt bei 49 Mio. Euro.