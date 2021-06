Blütenbad Leichlingen : Badewetter! Es ist angerichtet

Leichlingen Ab Mittwoch wird es richtig sommerlich.

(afri) Können Sie ihn schon riechen, diesen süßlichen, ganz eigenen Duft von Sonnencreme? Die kühlen Tropfen spüren, die an ihre Unterschenkel prallen, wenn sie am Beckenrand vorbeigehen, in das gerade drei kleine Jungs mit Anlauf eingetaucht sind? Das Gefühl spüren, in ein Frotteehandtuch eingewickelt den Blick über diese ganze eigenen Welt eines Freibads schweifen zu lassen? Nicht mehr lang – und es geht wieder los! Nachdem der Start in die Freibad-Saison eher mau ausfiel – zu kühl, zu nass –, dürfte im Blütenbad in den kommenden Tagen endlich wieder Hochbetrieb herrschen. Bis zu 25 Grad im Schatten verspricht die Wetterprognose für Mittwoch. Also: Ab in Bikini, Badeanzug oder -hose und rein ins aktuell 21,4 Grad warme Wasser! Wie in diesen Zeiten üblich, gelten auch im Blütenbad Abstands-, Masken- und Hygieneregeln; zudem dürfen sich nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Dies regelt eine Besucherampel. Alle Informationen finden Interessierte unter www.bluetenbad.com.