Leichlingen : Ein Eldorado für alle Autofans

So wie 2018 können Besucher wieder Fahrzeuge verschiedener Marken und Preisklassen im Brückerfeld unter die Lupe nehmen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Im Brückerfeld werden am kommenden Wochenende rund 100 Autos und Zweiräder von 20 Autohäusern gezeigt. Auch die Verkehrswacht ist vor Ort.

Autofans aufgepasst: Am kommenden Wochenende werden bei der 15. Leichlinger Mobilshow wieder zahlreiche Neuheiten der Automobilbranche gezeigt. Denn am Samstag und Sonntag dreht sich im Brückerfeld von 10 bis 18 Uhr wieder alles ums Auto und vieles mehr, was mobil macht.