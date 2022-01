Brückerfeld in Leichlingen großräumig gesperrt : Automat der Deutschen Bank gesprengt

Leichlingen Gegen 2.30 Uhr am Montag zündete der Sprengsatz in der Filiale der Deutschen Bank im Brückerfeld. Zwei Detonationen ließen die Schaufenster bersten. Experten des Landeskriminalamtes sind zur Unglücksstelle gekommen. Die Täter sind flüchtig. Das Umfeld der Bank ist zur Stunde gesperrt.

Der Geldautomat in der Deutsche Bank-Filiale Brückerfeld in Leichlingen ist zum zweiten Mal Ziel von Kriminellen geworden. In der Nacht auf Montag wurde der Automat gesprengt. Die Detonationen, die Polizei spricht von zwei, war offenbar so heftig, dass das Brückerfeld mit Glassplittern der Schaufensterfront übersät ist, das Technische Hilfswerk (THW) ist vor Ort, um die Gebäudestatik zu prüfen. Auch Experten des Landeskriminalamts sind zur Unglücksstelle gekommen.