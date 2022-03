Für einen digitalen Zwilling der Stadt : Auto „Adlerauge“ scannt Leichlingens Straßennetz

So sieht er aus, der Messwagen des beauftragten Unternehmens Eagle Eye Technologies. Foto: RP/Eagle eye

Leichlingen Im Auftrag des Tiefbauamts ist derzeit ein Messfahrzeug unterwegs und sammelt Daten für den Aufbau eines Straßenkatasters.

Am Freitag sollte er erstmals durch Leichlingen fahren, der silberfarbene Lieferwagen mit dem orangefarbenen Gerüst auf dem Dach, und er wird in den nächsten Tagen sicher noch etlichen weiteren Blütenstädtern ins Auge fallen. Angeheuert hat das Messfahrzeug und seine Besatzung das städtische Tiefbauamt. Es wird binnen etwa einer Woche Leichlingens Straßen abfahren und filmen, die Fahrbahnen ebenso wie die Infrastruktur wie Ampeln oder Verkehrsschilder. Ziel ist der Aufbau eines Straßenkatasters, teilt die Stadt mit.

Insgesamt etwa 140 Kilometer kommunaler Straßen und Wege nimmt das Eagle-Eye-Fahrzeug auf. „Die zuständigen Mitarbeiter haben die Straßenerhaltung im Blick, können Vergleiche zu bereits vorhandenen Daten ziehen, Prognosen ermitteln und Maßnahmen sinnvoll planen“, erläutert Bürgermeister Frank Steffes das Projekt. Bei Bedarf werde es die Möglichkeit geben, jeden Straßenabschnitt direkt am Rechner in Augenschein zu nehmen. „Das spart Zeit und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht unsere Arbeit noch deutlich effektiver“, so Steffes.