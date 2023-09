Ausstellung in Leverkusen Wie lebendige Monsterpflanzen im Horrorfilm

An eine Bühnenszene erinnert nicht nur das erste Bild von Gerd Hötter am Eingang zur Galerie Künstlerbunker. Tatsächlich haben alle seine Arbeiten etwas Erzählerisches und zugleich Irritierendes. Denn was er dort kombiniert, will nicht wirklich zusammen passen, hat surreale Züge und zeigt vor allen Dingen Humor. So erscheint der Schlachter, der sich daran macht, mit scharfem Messer ein Schweineviertel zu zerteilen, merkwürdig harmlos. Er ist umringt von kleinen Menschen, die das Fleisch am Haken so interessiert betrachten wie ein Kunstwerk. Tatsächlich habe er die Figuren von einem Foto übernommen, das er auf der Biennale gemacht hat, verrät Hötter.