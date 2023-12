Migration und Infrastruktur Das wird Leichlingen 2024 bewegen

Migration wird laut Verwaltungschef die größte Herausforderung für Leichlingen bringen. 675 Asylbewerber und Geflüchtete aus 29 Nationen leben aktuell in der Stadt. Damit hat Leichlingen die verbindliche Quote noch nicht erfüllt, dafür werden noch weitere 137 Menschen in die Kommune kommen – aktuell wöchentlich zehn Neuzuweisungen. Da Wohnraum knapp ist, denkt die Verwaltung nun über die Unterbringung in Containern nach. Denn gleichzeitig fallen Unterkünfte demnächst weg: In der Balker Aue wird eine Kita gebaut, die Räume im Pilgerheim Weltersbach entfallen und die Unterkunft in der Friedensstraße muss saniert werden. „Wir suchen nach mehreren dezentralen Standorten“, sagt Steffes.