Leichlingen Zwei Jahre lang mussten die Leichlinger auf das Stadtfest verzichten. Nun gibt es eine große Veränderung. Auch der Kindertrödel findet wieder statt.

Die Planungen für das Leichlinger Stadtfest 2022 schreiten erkennbar voran. Am dritten September-Wochenende wird sich die Innenstadt nach zweijähriger Corona-Pause wieder in eine Festmeile verwandeln. Jetzt teilte der Vorstand des Stadtfest-Vereins mit, dass er sich Neuigkeiten hat einfallen lassen.

„Zwei Tage? Nein, drei Tage Stadtfest wird es 2022 geben“, verkündeten die Organisatoren jüngst in den sozialen Medien. Und auf der Internetseite des Vereins heißt es dazu: „In der Zwischenzeit haben wir uns einige Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, in diesem Jahr etwas Neues zu probieren: Das Leichlinger Stadtfest 2022 findet von Freitag, 16. September, 17 Uhr, bis Sonntag, 18. September, 18 Uhr, statt.“ Im Brückerfeld und auf der Postwiese ende das Fest freitags und samstags jeweils um 23.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. „Die alte Brückenstraße ist aus organisatorischen Gründen nur von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, geöffnet“, teilen die Organisatoren mit. Das böte die Möglichkeit, dass die dort untergebrachten Vereine und Händler am Samstag bereits ab 19 Uhr schlössen.