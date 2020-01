Architekten sollen Konzept entwickeln : Viele Ideen fürs alte Rathaus

Museum, Raum für Kulturveranstaltungen und Vereine – für das Denkmal sollen Architekten jetzt ein schlüssiges Konzept erstellen.

Zuvor hatte Dr. Ulrich Hermanns, renommierter Museumsplaner aus Münster, in einem Vortrag erläutert, wie ein solches Konzept für das alte Rathaus aussehen und entstehen könnte. Er selbst ist Experte, hat bereits große Häuser in Kassel und München, aber auch kleine Ausstellungen wie das Römergrab in Köln realisiert. Die Ansprüche an Museen hätten sich gewandelt, berichtete er. Gefragt sei nicht mehr unbedingt das klassische Museum, sondern Orte, die sich öffnen und vielfältig genutzt werden können. „Eine Dauerausstellung verliert nach einer Weile seinen Reiz“, betonte Hermanns. Dies würden auch große Häuser zu spüren bekommen.