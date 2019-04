Anwohner gründen Interessengemeinschaft : Widerstand gegen Pläne für Moltkestraße

Leichlingen Die Stadt will die marode Moltkestraße ausbauen. Anwohner fürchten hohe Kosten und wehren sich.

Die Anwohner der Moltkestraße sind sauer auf die Stadt. So sauer, dass sie jetzt eine Interessengemeinschaft (IG) gegründet haben, um sich gegen den geplanten Straßenausbau zu wehren. Die Pläne dafür hatte die Stadtverwaltung am 30. Oktober des vergangenen Jahres vorgestellt, und schon damals hatten Anwohner ihre Bedenken geäußert.

In einem Brief an die Stadt formuliert die Interessengemeinschaft ihre Forderungen und Fragen. So seien die Anwohner im Unklaren über den Stand der Dinge, den Start der Sanierung und vor allem die Kosten. Die IG fordert eine zweite öffentliche Informationsveranstaltung und den Aufschub der Baumaßnahme um ein bis zwei Jahre, da es aktuell Diskussionen auf Landesebene gibt, die Anwohnerbeteiligung an Straßensanierungen zu verändern.