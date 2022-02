Ansprechstellen in Leichlingen : 02175 992-333 – die städtische Krisenhotline

Leichlingen Die Nummer ist gedacht für Warnungen und Infos bei bevorstehenden extremen Wetterereignissen. Eine Kummerkasten-Nummer ist sie aber nicht.

Die Pegel können steigen: Die Information des Wupperverbandes Ende vergangener Woche in Verbindung mit dem Dauerregen am Sonntag verursachte manchem Leichlinger Magendrücken. Zu fest sitzen die Erinnerungen an das Juli-Hochwasser und die massiven Schäden, die es hinterließ. Zum Teil spüren Betroffene die Folgen heute noch, weil auch nach sieben Monaten Haus oder Wohnung noch nicht wieder so aussieht wie vor der Katastrophe.