Online Antworten geben : Stadt fragt: Was wünschen sich Jugendliche für Witzhelden?

Witzhelden Das Höhendorf soll auch für junge Menschen langfristig attraktiv bleiben. Deshalb befragt die Stadtverwaltung jetzt genau sie nach ihren Vorstellungen.

Nun ist zum Mitmachen ausdrücklich auch die Jugend aufgerufen: Im Rahmen der Umsetzung des InHK soll künftig ein Aufenthaltsbereich im Freien für Jugendliche entstehen. Um nicht an den Wünschen dieser Altersgruppe vorbei zu planen, bittet die Stadt die jungen Leute um Teilnahme an einer Umfrage. Sie sollen sagen, wie „ihr“ Bereich aussehen soll und welche Wünsche und Bedürfnisse die Dorfjugend hat, die dieses Areal in Zukunft erfüllen soll.

Großer Frühjahrsputz am Samstag in Leichlingen

Weitere Helfer willkommen : Großer Frühjahrsputz am Samstag in Leichlingen

Gefragt wird beispielsweise, ob den Jugendlichen überhaupt ein Aufenthaltsort im Freien in Witzhelden fehlt, an dem sie sich mit Freunden treffen können und wo sie sich einen solchen Ort wünschen würden. Auch können sie angeben, welche Ansprüche und Wünsche sie an den Treffpunkt im Freien stellen, zum Beispiel bestimmte Sport- oder Sitzmöglichkeiten. „Das Stadtplanungsamt freut sich auch über Jugendliche, die Lust haben, sich über die Umfrage hinaus in das Projekt einzubringen. Entsprechendes Interesse kann im Rahmen der Umfrage bekundet werden“, sagt die Stadt. Sie verspricht, dass die Ergebnisse aus der Befragung in den weiteren Planungsprozess einfließen werden.