Leichlingerin schreibt ein Familien-Buch : Auf Entdeckungsreise zum eigenen Glück

Die Leichlingerin Anja Frenzel hat die Glückspunkt-Methode entwickelt und dazu ein Buch für die ganze Familie geschrieben.

Dabei werde der Körper über eine Fokussierungsübung in kurzer Zeit in einen sehr tiefen Ruhezustand versetzt. Das Kind und auch der Erwachsene begibt sich auf Entdeckungsreise zu seinem Glücksgefühl, kommt zur Ruhe, kommt bei sich an, nimmt sich besser wahr und kann die Entspannung und Lebensfreude spüren, ergänzt Frenzel. Ergebnis: mehr Stärke, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein.