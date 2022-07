Von Fahrradtour bis Fragen zur neuen Grundsteuer : CDU und SPD machen Sommerprogramm für Jung und Alt

Am 15. Juli fährt die CDU Leichlingen ins Galileum nach Solingen. Foto: Galileum Solingen

Leichlingen Vor allem die Christdemokraten haben ein umfangreiches Programm bis Ende August aufgelegt – sowohl in Leichlingen als auch im Umland. Witzheldener SPD bietet Geschicklichkeitsturnier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

CDU und SPD laden zu zahlreichen Aktivitäten in den Sommerferien ein. Los geht es am 13. Juli um 19 Uhr bei der CDU im Bürgertreff auf der Kirchstraße 5 mit dem Stammtisch zur Aktionsreihe #anpacken. „Dabei wollen wir Ideen sammeln, was wir durch ehrenamtliche Eigenleistungen in unserer Stadt schnell und unkompliziert verbessern können“, kündigt der CDU-Vorsitzende Maurice Winter an.

Am 15. Juli laden die Christdemokraten zur Fahrt ins Galileum Solingen ein. Treffpunkt ist am Walter-Horn-Weg 1 in Solingen (an der Kasse), Ansprechpartner ist Frank Lungenstraß (01578/3045124). Anmeldung erforderlich.

Am 20. Juli veranstaltet die Senioren-Union einen gemütlichen Sommerplausch ab 15 Uhr im Café Büchel an der Bahnhofstraße 20. Auch hier müssen sich die Teilnehmer anmelden: Ronald Hillbrenner, 02202/936950.

Am 23. Juli stellt der SPD-Ortsverein Witzhelden ein Fahrrad- und Kickboard-Geschicklichkeitsturnier für Kinder und Jugendliche auf die Beine. Um 14 Uhr geht es auf dem Schulhof der Grundschule Flamerscheid bei einem Startgeld von 50 Cent los, gestartet wird nach Altersgruppen.

Die Junge Union organisiert am 28. Juli um 17 Uhr eine Führung durch die BayArena. Wer mit will, muss sich bei Niklas Schunder anmelden, 02202-936950, Treffen ist um 16.45 Uhr an der Schwadbud, Bismarckstraße 122-124 in Leverkusen.

„Nachdem wir vor der Pandemie bereits einmal die Gelegenheit geboten hatten, Wasserstofffahrzeuge in Leichlingen zu besichtigen, bieten wir nun am 30. Juli eine Besichtigung der Wasserstofftankstelle in Wermelskirchen an“, informiert Winter. Dort werden die Busse betankt, die unter anderem durch Leichlingen fahren. Treffpunkt um 13.45 Uhr an der Braunsberger Straße 1 in Wermelskirchen, Anmeldung bei Christopher Schiefer unter 02202-936950. Im Anschluss können die Teilnehmer diskutieren.

Am 6. August macht sich die CDU mit dem Planwagen auf Bauernhoftour. Angefahren werden die Straußenfarm in Dabringhausen und der Hühnerhof Gut Luchtenberg. Die Teilnehmer treffen sich um 12 Uhr am Hotel Wißkirchen (Am Rösberg 2, Odenthal), Anmeldung unter 02202-936950.

Beim inzwischen vierten Spielenachmittag der Jungen Union am 7. August ab 15 Uhr im Bürgertreff können die Teilnehmer an der Playstation 4 unter anderem das Spiel Fifa gemeinsam spielen.

Eines etwas schwerer verdaulichen Themas nimmt sich die Senioren-Union am 17. August ab 15 Uhr im Bürgertreff an. Dort wird es um die neue Grundsteuer gehen unter der Fragestellung „Was muss getan werden und was ist zu erwarten?“

Im Bistro Lanzelot (Im Brückerfeld 1-3) feiert die CDU am 21. August ab 15 Uhr ihr Sommerfest, bevor es am 28. August auf Fahrradtour von Burscheid nach Marienheide geht. Treffpunkt dafür ist um 9 Uhr am Burscheider Bahnhof (Haltestelle Bergischer Fahrradbus). Über die Balkantrasse und den Bergischen Panorama-Radweg geht es auf eine Strecke von insgesamt rund 40 Kilometern. Die Rückfahrt kann mit dem Bergischen Fahrradbus auf eigene Kosten erfolgen oder wieder mit dem Fahrrad.