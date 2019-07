Andreas Wengel und sein Traktor : Mit „Mäuschen“ auf ganz großer Fahrt

Andreas Wengel aus Leichlingen sammelte auf seiner Reise mit einem Oldtimer-Traktor nach Irland viele Geschichten.

Kurz vor seinem Abenteuer hatte der 54-Jährige nahezu seinen gesamten Besitz verkauft. Den Job und die Wohnung gekündigt, und für ihn überflüssigen Besitz losgeworden. Er wolle Geschichten sammeln, erläuterte er vor seiner Abreise im Mai im Gespräch mit der RP. Ein Unterfangen, das gelingen sollte. „Leute haben mich auf der Straße angehalten, wollten ins Gespräch mit mir kommen. Ich wurde zu Feiern, auf Kaffee und Mittagessen eingeladen“, erzählt Wengel. „Die Menschen waren so offen, so neugierig.“

So nahm er auf einer Landwirtschaftsausstellung für seinen Traktor spontan den Preis für das schönste Fahrzeug sowie 100 Euro mit auf die Weiterfahrt. Einmal habe er ein Rennteam getroffen, das ihn bat, auf der Rennstrecke von Santa Pod bei Podington in England, ihren Ford Shelby GT auf die Startposition zu ziehen. Also bugsierte sein rund 25 PS starker Traktor ein Muscle Car, das über 500 PS unter der Haube besitzt und in der Spitze fast 300 Stundenkilometer schnell ist an die Linie. „Da bist du natürlich der Held“, bekennt Wengel.