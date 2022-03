Für die Menschen auf der Flucht : Globolus sammelt Spenden für die Ukraine

Am Donnerstag sammelt das Globolus Spenden für Ukrainer. Foto: Ina Bodenröeder/Ina Bodenröder

Leichlingen Das Sozialkaufhaus unterstützt mit dem Aufruf eine Spendenaktion des Ukrainischen Generalkonsulats in Düsseldorf. Die Hilfe geht direkt an die vom Krieg betroffenen Menschen in dem europäischen Land.

Das Sozialkaufhaus Globolus auf der Neukirchener Straße 1-3 sammelt am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 18 Uhr Spenden für die von Krieg und Flucht betroffenen Menschen in der Ukraine. Dazu aufgerufen hat das Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf, Kontaktadresse für die Sammlung humanitärer Hilfe ist unter anderem die Ukrainische griechisch-katholische Kirche in der NRW-Landeshauptstadt.

„Es werden diesmal ausschließlich die vom Generalkonsulat genannten Güter entgegengenommen“, betonte Michael Altmeyer-Lange von der Arbeiterwohlfahrt, die Träger des Globolus ist. Dazu gehören bei dieser Sammelaktion ausdrücklich keine Kleidungsstücke, sondern:

- Windeln

- Pads

- Babymilchpulver

- Babynahrung (ohne Gläser)

- Reinigungs- und Feuchttücher

- Babyhygieneartikel

- Schlafsäcke

- Regenschutzmäntel

- Rettungsdecken

- Verbandsmaterial

- Erste Hilfe Kästen

- wiederverwertbare Masken

- Einwegmasken

- Kämme

- Zahnpasta

- Zahnbürsten

- Frauenhygieneartikel.

Auch gesammelt werden Batterien, Taschenlampen und Kerzen. An Nahrungsmitteln nehmen die ehrenamtlichen Helfer im Globolus am Donnerstag Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Konserven und Nudeln entgegen.

Alle Spenden werden noch am selben Tag zur Sammelstelle des Konsulats in Düsseldorf gebracht, sortiert und von dort aus an die ukrainischen Grenzen in Polen, Slowakei und Ungarn transportiert.

Über die genannten Güter hinaus können diesmal keine Sachspenden angenommen werden. Es handelt sich außerdem um eine Spendenaktion ausschließlich für die Menschen in der Ukraine.

(inbo)