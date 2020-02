An Altweiber am Stadtpark : Jugendlicher wird von zwei Unbekannten verprügelt

An Altweiber am Stadtpark

Leichlingen Selbst als der Jugendliche am Boden lag, ließen die Täter nicht von ihm ab. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Schlimme Nachrichten von Altweiber. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 17-Jähriger gegen 17.30 Uhr von zwei unbekannten Tätern am Stadtpark zusammengeschlagen. Der Schlägerei ging eine verbale Auseinandersetzung voraus, in deren Folge der Jugendliche von den zwei Tätern mit bandagierten Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Schon am Boden liegend, traten die Männer mit den Füßen weiter auf das Gesicht des Opfers ein. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus nach Solingen gebracht.